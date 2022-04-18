Göztepe’ye mucize lazım

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, umut tüketmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek üst üste 10. yenilgisini alırken kümede kalma umudunu mucizelere bıraktı. Göz-Göz 27 puanda 19. sırada çakılı kalırken, düşme potasındaki rakipleri Altay ve Rize'yi bile yakalama şansını kaçırdı. Başakşehir ile berabere kalan Altay ve Kayseri ile yenişemeyen Ç.Rize 30'ar puanda kaldı. Bitime 5 hafta kala camianın ligde tutunma umudu azaldı. İzmir ekibi, kalan 5 haftada mucizeyi gerçekleştirmek için zorlu maçlara çıkacak. 23 Nisan'da G.Antep FK'ya konuk olacak olan Göz-Göz, 3 maçını deplasmanda oynayacak. Sarı- kırmızılı ekibe kalan haftalarda 15 puan bile yetmeyebilir.





EN KÖTÜ SERİ

Göztepe, Süper Lig tarihinin en kötü serisini yakaladı. Sarıkırmızılılar ilk kez 10 maç üst üste mağlubiyet alarak çok kötü bir performans ortaya koydu. Göztepe, daha önce 1999-2000 sezonunda yine Süper Lig'de 8 maç art arda rakiplerine yenilmiş ve o sene küme düşmüştü. Bu sezon ise son galibiyetini 22 Ocak 2022 tarihinde Medipol Başakşehir deplasmanında alan İzmir ekibi daha sonra puan yüzü göremedi.





SAVAŞA DEVAM

Göztepe'nin başında 5. maçından da yenilgi ile ayrılan teknik direktör Stjepan Tomas, "Bir gol atsak bambaşka bir maç olacaktı. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

KALAN MAÇLAR

G.Antep FK (D)

Ç.Rize (İ)

Karagümrük (D)

Beşiktaş (İ)

Adana Demir (D)

BURAK HAKERLER