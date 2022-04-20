Göz-Göz dağılıyor

Spor Toto Süper Lig'de ligde kalması mucizelere bağlı olan Göztepe'de yıldızlar da takımdan kopmanın eşiğine geldi. En golcü ismi Cherif Ndiaye'yi sezon bitmeden Çin ekibi Shanghai Port'a, Obinna Nwobodo'yu da ABD'de Cincinnati'ye satan yönetimin, özellikle yabancı yıldızlarını da takımda tutması zor gözüküyor. Sözleşmesi sona erecek olan Adis Jahovic'in Giresunspor ile temasta olduğu ve sezon sonunda Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi.

TIJANIC'İN BEDELİ 2.5 MİLYON EURO

Göztepe'de 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü Di Santo'nun da yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Di Santo için Yunanistan ve Hırvatistan takımlarının teklif sunduğu belirtilirken, on numara pozisyonunda forma giyen David Tijanic'in de Polonya ekiplerinden biriyle görüştüğü vurgulandı. Göz-Göz ile 2026 yılına kadar sözleşmesi süren ve kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenip transfer edilen David Tijanic için belirlenen rakamın 2.5 milyon Euro olduğu dile getirildi.

MARKO MİHOJEVİC GÖRÜŞME ODASINA

Göztepe'de yönetim daha önce sözleşmesini feshettiği Burekovic'in ardından sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Marko Mihojevic ile de masaya oturacak. Sarı-kırmızılıların Marko ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Ayrıca yönetim yerli yıldızlardan Atınç, kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve Soner Aydoğdu'yu da satılık listesine koyacak. Atınç'a Beşiktaş, İrfan'a Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, Halil'e Trabzonspor, Fenerbahçe ve Almanya'dan Freiburg ve Mainz, Soner'e de Konyaspor talip.