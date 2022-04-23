Gaziantep FK 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

71. dakikada Vetrih'in pasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına yaklaşan Sagal, uzaktan kaleyi yokladı ancak top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

82. dakikada Recep Niyaz'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Mirza Cihan, çaprazdan kaleye vurduğu topu kaleci Arda Özçimen son anda müdahale ederek dışarı çıkardı.

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1

90+4. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1

90+4 dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

90+4 dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Öte yandan Gaziantep FK ise puanını 42'ye yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi.