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Haberler Göztepe Gaziantep FK - Göztepe (CANLI ANLATIM)

Gaziantep FK - Göztepe (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

23.04.2022, 17:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 17:24

Gaziantep FK - Göztepe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih.

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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