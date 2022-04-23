Gaziantep FK - Göztepe (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih.
Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Göztepe maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.