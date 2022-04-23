Göz-Göz yenemezse düşecek

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma umutları çok azalan Göztepe, bugün sezonun en kritik maçına çıkıyor. Ligde 10 haftadır galibiyet alamayan ve 19. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, bugün saat 16.00'da Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılamadığı takdirde beş yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e matematiksel olarak veda edecek. En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Spor Toto Süper Lig vizesi almıştı. Süper Lig'de kalması için bir puanın bile yetmediği Göztepe kazanması halinde ise az olan şansını son 4 müsabakaya taşıyacak.

MOUBANDJE CEZALI

SARI-KIRMIZILI İzmir temsilcisinde, takımdan ayrılan Ndiaye ve Nwobodo ile süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can kafilede yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Moubandje de müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi Antep ekibinde ise sakatlığı bulunan Mendyl, Borven, Caulker ve cezalı olan Doğan Erdoğan sahada yer alamayacak.