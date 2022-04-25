Fair-Play kaosu

Süper Lig'de Göztepe'nin küme düştüğü G.Antep maçı, uzatma dakikalarında yaşanan olaylarıyla gündeme otururken kaosu da beraberinde getirdi. 90+3. dakikada skor 0-0 sona ererken hakem atışı sonucu golü bulan Göz- Göz, itirazlar sonrası santranın ardından kalesini açarak Antep ekibinin gol atmasına izin vermişti. Göztepe'yi küme düşüren Fair-Play golü sonrası ise tüm otorite ve yorumcular sarı-kırmızılı ekibin haksız gol atmadığı yönünde birleşti. Sarı-kırmızılı kulüpte, rakibe gol izni verme kararını da kimsenin sahiplenmemesi krize neden oldu.

KİMİ DURDU KİMİ İSYAN ETTİ

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonunda,"G.Antep FK'nın golü sürpriz oldu. Kaleyi açma kararını ben vermedim. Oyuncu sahada karar verdi" açıklamasını yaparken, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Adis Jahovic konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Göztepe'yi öne geçiren golü atan Adis, "Disiplin var. Ben profesyonel futbolcuyum. Açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Göztepe'nin kalesini açtığı pozisyonda golü atan Figueiredo'ya saha içinde Tijanic'in ardından Atakan müdahale yaparken Murat Paluli'nin isyanı da dikkatlerden kaçmadı.

MUHAMMET: SONER GOLÜ ATTIRDI

Beşinci sezonunda küme düşme üzüntüsünü yaşayan sarı-kırmızılılarda yenilen gol krize neden oldu. Yönetim, kimsenin sahiplenmediği olayın sorumlularını araştırmaya başladı. Skor 1-1'ken penaltı atışını da dışarı atan G.Antep'li Muhammet ise, "Soner tek başına sorumluluk alarak bize golü attırdı" açıklamasını yaptı. Yönetimin, kaleyi açma kararının sorumlularına ceza verip yaptırım uygulayabileceği gelen bilgiler arasında.

BİTNEL: OYUNCULAR KURALI BİLMİYORLAR

Eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel katıldığı TV programında Fair Play'i gerektirecek bir durumun olmadığını dile getirdi: Bitnel: "Hiç bir kural hatası, hiç bir hakem hatası yok. Burada oyuncuların kuralı bilmemesi var. Burada atılan golü kurala uymayan bir gol diye yorumlaması var. Kendi kafasına göre. Bu kural bilmeyen kardeşlerimiz kendi kafasına göre bir sportmenlik hale getirelim diye kaleyi açıyorlar. O futbolcu tek başına golü yapsaydı evet kale vuruşu ile başlayacaktı. Siz koskoca Göztepe camiasını temsil ediyorsunuz. Nizami olan gole neden kalenizi açıyorsunuz?"





YILDIRIM: KARARA HAYRET ETTİM

Yayıncı kuruluşta yorumcu olan eski hakem Bülent Yıldırım katıldığı programda Göztepeli oyuncuların kararına hayret ettiğini söyledi. Yıldırım, "Hiçbir şey yok. Hakemin eleştirilebileceği tek şey orada Maxim'e Atakan'a yaptığı faul sonrası sarı kart göstermemesi. Burada direkten dönen top Jahovic tarafından tamamlanıyor. Hiçbir şekilde kale açmayı gerektiren veya hakemlik tekniği açısından kural hatasını çağrıştıran bir uygulama durumu söz konusu değil. Burada nasıl böyle bir sonuç çıkardılar. Ben hayretler içerisindeyim" şeklinde konuştu.



ÇOBAN: İŞ BURAYA NASIL GELDİ?

Eski hakem Deniz Çoban G.Antep'te yaşanan olayı TV'de şöyle yorumladı: "Hangi takımdayken oyun durmuşsa topu o takıma veriyoruz. Diğer bütün oyuncular iki metre uzağa gidiyor. Burada hakem doğru bir uygulama yapıyor. Top en son Göztepe'deydi, yine Göztepe'ye veriyor. Oyuncu vuruyor, top iki oyuncuya da değiyor ve gol oluyor. Burada kural açısından hiç bir sıkıntı yok. Şurada yaşananların Fair Play ile hiç ilgisi yok. Nizami bir gol atıldı. Göztepeli oyuncular Fair Play'i gerektirecek bir şey yapmadılar. Olması gerekeni yaptılar. İş buraya nasıl geldi ben de anlamadım."



TOMAS BIRAKABİLİR

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşerek 5 yıl sonra Birinci Lig'e geri dönen Göztepe'de Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas da sezon bitmeden takımdan ayrılabilir. Göztepe'ye Nestor El Maestro'nun görevden alınmasının ardından gelen genç teknik adam, takımın başında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 puan toplayarak kötü gidişe engel olamamıştı. Sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden Stjepan Tomas'la sarı-kırmızılı yönetimin Birinci Lig'de çalışmak istemediği ve genç teknik adamın da hafta içinde görevi bırakmayı planladığı öğrenildi. Hırvat çalıştırıcı, Göztepe'nin 5 yıllık Süper Lig macerasında görev alan teknik adamlar arasında en kötü performansa sahip olan isim olarak dikkatleri çekti.



CİMER'E ŞİKAYET

BİR kupon sahibi Muhammet Demir'in penaltıyı bilerek gole çevirmemesini CİMER'e şikayet etti. Demir'in topu bilerek dışarıya atmasından sonra yaptığı iddia kuponun tutmadığını paylaşan vatandaş, CİMER'e kupon fotoğrafını atarak kira parasının tek penaltı ile gittiğini yazdı. Vatandaş, "Bunu Fair-Play adı altında yaptığını söylese de ilk golde Göztepeli oyuncular Fair-Play'e aykırı bir gol attığı için Gaziantep'in gol atmasına müsaade etmiştir. Haklı penaltıyı Demir hangi sebeple dışarı atmıştır? Kiramı ödemek için yaptığım kuponun kaderini kasıtlı olarak değiştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkez olarak bu durumu iletmek istedim. Benimle aynı kadere sahip onlarca insan olduğu gerçektir" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MEHMET SEPİL'E ÇEVRİLDİ

GÖZTEPE'NİN düşmesinin kesinleşmesinin ardından gözler kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'e çevrildi. Kulübün devir işlemlerini resmen başlatan Sepil'in adaylarla görüşmeleri hızlandırdığı ve en kısa sürede satışı gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

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