Tepki dinmiyor

Göztepe'nin, G.Antep FK deplasmanında eşine az rastlanır bir şekilde kalesini açarak yediği gol taraftarlara isyan bayrağını açtırdı. Maçın bitiminden itibaren sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarların öfkesi dinmek bilmiyor. 1-1 sona eren maç sonrası taraftarların hedefinde ise yine Başkanvekili Talat Papatya ve Sportif Direktör İlhan Şahin vardı. Papatya ve Şahin'in istifasını isteyen taraftarlar, tepkilerini 1 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak olan Çaykur Rize maçına taşıyarak protestoya dönüştürecek. Gürsel Aksel Stadı'nı doldurması beklenen tribünlerin sarı-kırmızılı futbolcular ile özellikle Talat Papatya ve İlhan Şahin'e büyük tepki göstermeleri bekleniyor.