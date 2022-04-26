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Haberler Göztepe Göz-Göz dağılıyor

Göz-Göz dağılıyor

1. Lig’e düşen sarı-kırmızılılarda yıldızlar da yol ayrımına geldi

26.4.2022

Göz-Göz dağılıyor
Süper Lig'de beş yıllık macerası sona eren Göztepe'de yıldız isimler takımdan ayrılacak. Yönetim, sezon bitmeden Cheriff Ndiaye'yi Çin Ligi'nde Shangai Port'a, Obinna Nwobodo'yu ise Amerika'da Cincinnati'ye satıp gelir elde ederken devir işlemleri tamamlanmadan diğer yıldızlarını da göndermenin palanını yapıyor. Mevcut yönetimin Atınç Nukan, İrfan Can, Halil Akbunar, David Tijanic gibi parlayan isimlere talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Moubandje, Aytaç ve Atakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona eren Soner, Tannane, Wilker Angel, Murat Paluli ve Adis Jahovic'in de takımdan ayrılmaları bekleniyor.
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