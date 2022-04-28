Süper Lig'de bitime 4 hafta kala küme düşerek 1. Lig'e inen Göztepe'de dün Fair-Play depremi yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen hafta G.Antep FK maçında küme düşmesine neden olan ve Türkiye'nin gündemine yerleşen centilmenlik anlayışı sonucu yenilen gol ile ilgili 5 günlük sessizliğini bozdu. İzmir ekibinde yönetim önce bir açıklama yayınladı peşi sıra da teknik direktör Stjepan Tomas ile futbolcusu Soner Aydoğdu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

OYUNCULAR DUYGUSAL DAVRANDI

Yönetimin olay esnasında duruma müdahale ettiğinin ancak geç kalındığının belirtildiği açıklamada, "Futbolcuların ve teknik heyetin yaşananlar esnasında duygusal davrandığının ve art niyetli olmadığının farkındayız. Oyun içerisinde karar verici konumundaki tek kişi her zaman maçın hakemidir. Olması gerekeni değerlendirip bunun gereğini yapmak hakemin yetki ve görevidir" ifadeleri kullanıldı.

TOMAS İLE 6 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Bilindiği üzere yoğun tartışmalara neden olan olay sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, 31 yaşındaki Soner'i hedef tahtasına oturtmuştu. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Ayrıca yönetim, takımın başında çıktığı 6 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Stjepan Tomas ile de yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte Soner sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan 4. futbolcu olurken, Stjepan Tomas da gönderilen 3. teknik adam olarak dikkat çekti. ■ BURAK HAKERLER