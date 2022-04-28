Jahovic Pendik yolcusu

GÖZTEPE'DE ayrılıklar kervanına Adis Jahovic de katılıyor. Dzenan Burekovic'in sözleşmesinin feshedildiği, Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'nun satıldığı Göz-Göz'de Makedon golcü Adis de takımdan ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Boşa çıkacak olan başarılı futbolcunun 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan İstanbul temsilcisi Pendikspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Süper Lig ekibi Giresunspor'un da bir dönem ilgilendiği Adis, kariyerine büyük olasılıkla İstanbul'da devam edecek. Göztepe'yi 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle Süper Lig'e çıkaran Adis, Süper Lig'de ise Konyaspor ve Antalyaspor'a transfer olduktan sonra İzmir'e geçen sezon devre arasında geri dönmüştü

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