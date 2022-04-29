Göztepe’nin iki yüzü

GÖZTEPE Futbol Takımı Süper Lig'de 4 hafta kala küme düşerek camiada hayal kırıklığı yaratırken, alt yapıdaki gençler fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılıların U-17 takımı Elit U17 Ligi 3. Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyon oldu. Altınordu'ya 14 puan fark atarak 54 puanla liderliğini perçinleyen yıldız adayları, bölgesel şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı. Göz-Göz'ün yeni başlayan Elit U-15 ve U-14 Lig'lerinde 3. Grup'ta mücadele eden gençleri de 2.sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. ■ BURAK HAKERLER

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