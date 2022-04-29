Gaziantep FK maçındaki centilmenlik anlayışı sonrası yenilen golle küme düşen Göztepe'de sular durulmuyor. Yönetim önceki gün Türkiye'nin gündemine oturan centilmenlik golü ile ilgili bir açıklama yapmış, ardından teknik direktör Stjepan Tomas ve futbolcu Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Yaşanan ayrılıklar ise taraftarın tepkisini dindirmeye yetmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başarısızlıkta payı olduğuna inandıkları sportif direktör İlhan Şahin ile Başkanvekili Talat Papatya'nın da istifasını istediler. Yönetimin, Göztepe'nin Antep'te küme düşmesine neden olan Fair-Play golü ile ilgili yaptığı açıklama taraftarları memnun etmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime yüklenirken, açıklamanın G.Antep maçından 5 gün sonra yapılması ile ilgili tepki gösterdiler. Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyadan "Göztepelilik onurlu bir duruştur. Herkes gider biz kalırız. Gidenlerin vicdanları rahat mı acaba?" şeklinde yorumlar yaptı.

İŞTE BAZI YORUMLAR

■ krdnzzonr: Ben de sınav kağıdım boş kalmasın diye böyle uzun uzun yazıyorum. ■ kmms7800: Koskoca kulübü bitirdiniz hala açıklama yapıyorsunuz. ■ vecihininyeri: Koca paragraf yazı yazıp içinde bilgi olmamasını nasıl beceriyorsunuz. ■ halilsagcan: Bu yazıyı hazırlayanlarla da acil yollarınızı ayırın. Rezalet... ■ senakin93: Erken olmadı mı bu açıklama? ■ araf-gece: İlhan Şahin gitmeden, Talat Papatya gitmeden futbolcular gitse ne olacak!