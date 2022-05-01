Göztepe-Rizespor Canlı anlatım

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayan Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.





Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 11 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Bu sezon teknik direktörler Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'nun ardından Stjepan Tomas'la da yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip yarınki müsabakaya Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yönetiminde çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.