Göztepe’de flaş gelişme! Mehmet Sepil’den değerlendirme toplantısı

"YOL HARİTASI BEKLİYORUZ"

"Uyutmayan hayallerden bahsederken hayalet olan ve kendisinden haber alamadığımız başkanımıza çağrımızdır" başlığıyla servis edilen bildiride, "Sadece manevi kaygılar taşıyan bir taraftar kitlesi olarak başkanımızdan geleceğe dair net bir düşünce, fikir ve yol haritası beklemekteyiz. Ligin 37. haftasında evimizde oynayacağımız son maç (Beşiktaş) gününe kadar başkanımızdan geleceğimiz ile ilgili bir açıklama duymadığımız takdirde sesimizi maç günü Güzelyalı sahilinde basın ve medya aracılığı ile medeni ve demokratik bir şekilde duyuracağız. Armamızın geleceği ve teminatı bizim için her olgunun üzerindedir" açıklaması yapıldı.