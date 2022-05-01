Göztepe’de flaş gelişme! Mehmet Sepil’den değerlendirme toplantısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil, bu süreçte yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştirecek.
Kötü bir sezon geçirip Süper Lig'den düşen Göztepe'de taraftarlar yaşanan belirsizlik nedeniyle isyan noktasında. Kulübün kime devredileceği halen netleşmedi. Göz-Göz taraftarları takımın geleceğiyle ilgili Sepil'den bir açıklama bekliyor. Taraftar grupları kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'e açıklama için, 37. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasına kadar süre vermişti. Tüm görevlerini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil'in, son dönemde yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştireği öğrenildi. Sepil, Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil, bu süreçte yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştirecek.
Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak.
Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden 21 Mart'ta istifa eden Sepil'in yerine Murat Yazıcı gelmişti. Yazıcı, kulübün devir sürecinde adaylarla görüşmelerde bulunacağını ve diğer yapılandırma modellerini araştıracağını açıklamıştı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig'e veda ederek hüsran yaşayan Göztepe'de, yönetim kanadında yaşanan belirsizlik taraftarları bezdirdi. Beş yılın ardından 1. Lig'e inen Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından kulüp devri konusunda somut adım atılamaması tribünleri bezdirdi. Göztepe'nin başta Forza ve GAGS olmak üzere toplam 9 taraftar grubu kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle ortak bildiri yayınlayarak kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'e açık çağrıda bulunmuştu.
"YOL HARİTASI BEKLİYORUZ"
"Uyutmayan hayallerden bahsederken hayalet olan ve kendisinden haber alamadığımız başkanımıza çağrımızdır" başlığıyla servis edilen bildiride, "Sadece manevi kaygılar taşıyan bir taraftar kitlesi olarak başkanımızdan geleceğe dair net bir düşünce, fikir ve yol haritası beklemekteyiz. Ligin 37. haftasında evimizde oynayacağımız son maç (Beşiktaş) gününe kadar başkanımızdan geleceğimiz ile ilgili bir açıklama duymadığımız takdirde sesimizi maç günü Güzelyalı sahilinde basın ve medya aracılığı ile medeni ve demokratik bir şekilde duyuracağız. Armamızın geleceği ve teminatı bizim için her olgunun üzerindedir" açıklaması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe, bugün (1 Mayıs) evinde kurtuluş mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda takımı sahaya Altyapı Koordinatörü Serdar Sabuncu çıkaracak. Göztepe'de takımdan ayrılan Soner, Ndiaye, Nwobodo ve Burekovic'in yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan genç kaleci İrfan Can müsabakada forma giyemeyecek.