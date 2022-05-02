Haklı protesto büyük hezimet

Süper Lig'de geçen hafta G.Antep'te centilmenlik anlayışı sonrası yenilen golle küme düşen Göztepe, dün Ç.Rize ile oynadığı maçta taraftarlarının büyük protestosu altında sahasından hezimetle ile ayrıldı: 1-6. Transfer yanlışları, yönetimin devir girişimleri, teknik direktör değişimleri ve centilmenlik tartışması derken sabrı taşan taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcular ve yönetim aleyhinde haklı tezahüratta bulundular.

"GÖZTEPE BİZİMDİR BİZİM KALACAK"

Sarı-kırmızılılar, karşılaşma süresince "En büyük taraftar futbolcular sahtekar", "Göztepe bizimdir bizim kalacak", "İlhan Şahin istifa" sesleriyle Güzelyalı'yı inletirken maç öncesi futbolcuların isimleri okunurken de ıslıklı tepki gösterdi. Tribünler ayrıca iki futbolcuyu hedef aldı. Yalçın ve Halil topa her ayağına alışlarında binlerce taraftar tarafından yuhalanıp, ıslıklandı. Taraftarlar seramoni sırasında maraton tribününde "Göz-Göz çekeceğiz inatla, kalsan da karanlıklarda" yazılı pankart astılar. Sarı-kırmızılılar, dün 90 dakika sonunda sahasında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alırken takım adeta sahada yok gibiydi. Göztepe, henüz 8. dakikada Baku'nun vuruşuyla 1-0 öne geçse de üstünlüğü sadece 5 dakika sürdü. 16. dakikada Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada Kahraman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 19. dakikada Cisse, Kahraman'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 34. dakikada Fernandes'in, şık bir vuruşuyla fark ikiye çıktı: 3-1. 53. dakikada Gedson, 68'de Yusuf Sarı ve 78'de Pohjanpalo farkı iyice açarken 6. gol sonrası taraftarlardan bir tepki daha geldi.





SIRTLARINI DÖNDÜLER

Göztepe taraftarları bu golün ardından sırtlarını sahaya dönerken, bu anın hemen ardından bitime 2 dakika kala bu kez Ronaldo Mendes sahne aldı ve skoru belirleyen isim oldu. Ve Göztepe bu golle sahadan 7-1'lik yenilgiyle ayrıldı.





SADECE EGE'Yİ ÇAĞIRDILAR

GÖZTEPE taraftarları 90 dakika sonunda sadece takımın alt yapıdan çıkan genç oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nu tribünlere çağırıp alkışladılar. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden oyuncuya sarı-kırmızılı atkı veren taraftarlar, bir süre genç oyuncuyla konuştu. Diğer tribünler de Ege'yi çağırıp alkışlarken 20 yaşındaki genç isim gözyaşlarına hakim olamadı.





SEPİL'DEN CEVAP GELDİ

GÖZTEPE'DE kulüp başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil, taraftarın çağrısına kulak verdi ve bu süreçte yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak.

BURAK HAKERLER