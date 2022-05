Tepkiler dinmiyor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olarak adeta tarihi hezimete uğrarken taraftarların karşılaşma esnasındaki büyük protestosu çok konuşuldu. Taraftarların stattaki protestosu mücadele sonunda sosyal medyadan da devam ederken sarı-kırmızılı ekibe bayram zehir oldu.

TARAFTARIN CANI İYİCE SIKILDI

Göz-Göz kabus gibi geçen sezonun sonuna yaklaşırken bir de üstüne tarihi bir yenilgi aldı, taraftarların moralini iyice bozdu. Mücadelenin sonlarına doğru sahaya sırtını dönen taraftarlar, sosyal medya yorumlarında haklı olarak hem yönetime hem teknik ekibe hem de futbolculara yüklendi. Karşılaşma esnasında Ç.Rizespor'u her attığı golün ardından alkışlayan taraftarların bu farklı yenilgiyle ilgili "Düşmenin de bir adabı var", "Utanmıyorsunuz bile be" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

SABUNCU: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Göztepe'de Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın ayrılığı sonrası bu sezonki dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu da ilk maçında beklemediği bir skorla karşı karşıya geldi. Maç sonu oldukça üzüntülü olan Sabuncu, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, çok üzgünüm. Kalan 3 maçta geleceğimiz olan genç futbolcuları göreceğiz" dedi.