Tepkiler dinmiyor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olarak adeta tarihi hezimete uğrarken taraftarların karşılaşma esnasındaki büyük protestosu çok konuşuldu. Taraftarların stattaki protestosu mücadele sonunda sosyal medyadan da devam ederken sarı-kırmızılı ekibe bayram zehir oldu.
TARAFTARIN CANI İYİCE SIKILDI
Göz-Göz kabus gibi geçen sezonun sonuna yaklaşırken bir de üstüne tarihi bir yenilgi aldı, taraftarların moralini iyice bozdu. Mücadelenin sonlarına doğru sahaya sırtını dönen taraftarlar, sosyal medya yorumlarında haklı olarak hem yönetime hem teknik ekibe hem de futbolculara yüklendi. Karşılaşma esnasında Ç.Rizespor'u her attığı golün ardından alkışlayan taraftarların bu farklı yenilgiyle ilgili "Düşmenin de bir adabı var", "Utanmıyorsunuz bile be" şeklindeki yorumları dikkat çekti.
SABUNCU: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Göztepe'de Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın ayrılığı sonrası bu sezonki dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu da ilk maçında beklemediği bir skorla karşı karşıya geldi. Maç sonu oldukça üzüntülü olan Sabuncu, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, çok üzgünüm. Kalan 3 maçta geleceğimiz olan genç futbolcuları göreceğiz" dedi.
İşte sosyal medya yorumları:
H.CALİSKAN: Düşmenin de bi adabı var.
BERKDEEMİRER: 7niz Göztepe'mizi.
BKOZANN: Utanmıyorsunuz bile be.
YUSUFF_KAPTTAN: Kenan iftar da az yemiş karnını 7 gol yiyerek doyurdu.
35HAMZAA: Koskoca Göztepenin düştüğü duruma bak.
BURCİNGULBAHAR: Son 12 haftada hem saha içinde ve hem dışında spor tarihinin en kepaze performanslarından birini göstererek tarihe geçen tüm oyuncuları,teknik ve yönetim kadrosunu tebrik ederim.
SİSKORANG: Bu rezilliğin hesabını kim verecek?? Sorumlular ivedilikle ortaya çıksın, izahat versin!!! Hem de hemen!!!
FERHATSUR35: Yuh be, bu ne ya. İzmir takımı olmaktan çıktı artık mahalle arasında oynanan futbol gibi ldu yazık...
APOMESCHE1907: Halı saha takımı çıkarsam Rize'den 7 yemeyiz be. Çok ayıp Göztepe be. Taraftarlara yazık.
SLYMONDR: Yazık be. Oynadığınız futbola değil bize yazık, taraftara
UGUR_3590: Futbolcuların bu lig için yetersiz olduğu zaten sezon başında belliydi. Bunu göremeyen yöneticiler sezonun sorumlusudur.
Yine de her zaman Göztepe bizimdir bizim kalacak.