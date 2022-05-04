Başkan Sepil’den U dönüşü

Spor Toto Süper Lig'de küme düşerek beşinci yılında 1. Lig'e inen Göztepe'de, kulüp devir işlemleri de sekteye uğradı. Başkan Mehmet Sepil 21 Mart tarihinde istifa etmesinin ardından kulübün devrinin önünü açarken, yaklaşık 1.5 aylık süreçte somut bir adım atılamadı. Bu süreçte Rus milyarder Roman Abramoviç, Türk iş insanı Hulusi Belgü ve son olarak Danimarkalı girişimci Rasmus Ankersen en ciddi adaylar olarak kulübe talip olurken, görüşmeler bir anda tıkandı. Özellikle sezon başında İzmir'e gelerek tesisleri gezen ve pazarlık masasına oturan Danimarkalı Ankersen'den İzmir ekibinin küme düşmesinin ardından haber alınamadı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Ciddi bir gelir kaybı yaşayacak olan sarı-kırmızılı ekibin küme düşmesinin, kulübe talip olan isimleri kaçırdığı ifade ediliyor. Taraftarların sessiz kalmakla eleştirdiği ve kulübün geleceği ile ilgili açıklama beklediği Sepil, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Sepil'in kulübe ciddi bir talip olmaması nedeniyle yeniden başkanlık koltuğuna oturabileceği öğrenildi. Takımı daha önce 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkaran Mehmet Sepil'in aynı başarıyı tekrarlayıp devri gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. ■ BURAK HAKERLER

KAPTAN HALİL YUHALANDI

Spor Toto Süper Lig'de son maçta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı. Göztepe'de profesyonel olup, sarı-kırmızılı formayı 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de dahi terleten Halil, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sert şekilde protesto edildi. Topu her ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da taraftardan büyük tepki görmüştü. O sezon da Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin İzmir'de Akhisar'a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk'le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil Akbunar bir süre sarı-kırmızılı futbolseverlerle küs kaldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Daha sonra tribünlerle barış sağlanırken, taraftarlar deneyimli futbolcuyu, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar" tezahüratlarıyla bağrına bastı. Halil'in ise taraftara kesinlikle kırgın olmadığı ancak sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.