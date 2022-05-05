Ege kan ağlıyor

Sezona büyük umutlarla başlayan Ege takımları, büyük bir hüsran yaşadı. Süper Lig'de mücadele eden ve bu sezon umduğunu bulamayan Göztepe, ligin bitimine 4 maç kala küme düştü. TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ise sezonun bitimine 7 hafta fişi çekti ve 2. Lig'e düştü. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve son 6 maçını kazanamayan Akhisarspor, bitime 2 maç kala Amed Sportif'e yenilerek 3. Lig'in yolunu tuttu. Yine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa'nın bir başka temsilcisi Turgutluspor da son olarak evinde Serik Belediyespor'a mağlup olarak mendil salladı. Kasaba, iki sezon önce çıktığı 2. Lig'e bir kez daha veda etti.

AKİGO NEREDEN NEREYE!

Manisa'nın yıllarca en başarılı kulübü olup kente tarihi ilkler yaşatan Akhisarspor, yaşadığı inanılmaz düşüşle 3 yıl içinde 3 lig birden geriledi. Süper Lig'de 7 sene aralıksız mücadele edip henüz 4 yıl önce 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarla temsil eden, Akhisarspor, o tarihten beri kabustan uyanamadı



5 TAKIM TEHLİKEDE

Bu sezon 4 Ege takımının küme düştüğü liglerde 5 takım da kümede kalmak için can çekişiyor. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Altay, bitime 3 hafta kala topladığı 33 puanla tehlikeli bölgeden bir türlü kurtulamadı. Geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen 1. Lig ekibi Altınordu son haftalarda aldığı başarılı sonuçlara rağmen kurtuluşunu ilan edemedi.

KORKU TÜNELİNDELER

Son 5 maçında galibiyet alamayan ve 18. sıraya kadar gerileyen Menemenspor ve Mesut Bakkal ile çıkış yakalayarak son haftaları iyi geçiren Denizlispor da korku tünelinden çıkabilmiş değil. 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor da son haftaya yine düşme hattında girdi.