  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Fatih Karagümrük-Göztepe | Canlı Anlatım

Fatih Karagümrük-Göztepe | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce matematiksel olarak veda edip son maçında evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 gibi tarihi farkla yenilmenin şokunu yaşayan Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

07.05.2022, 16:06

Fatih Karagümrük-Göztepe | Canlı Anlatım

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşmada Göztepe'de takımdan ayrılan Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'in yanı sıra sakatlığı süren Atınç ile kadro dışı olan kaleci İrfan Can forma giyemeyecek.

Geçen hafta teknik direktör Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu'nun karşılaşmaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. Sabuncu, gençlere daha çok şans vereceklerini belirterek, "Genç futbolcularımız Göztepe geleceğinin teminatıdır" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'e veda turlarında olan Göztepe, sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA