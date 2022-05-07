Fatih Karagümrük-Göztepe | Canlı Anlatım

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşmada Göztepe'de takımdan ayrılan Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'in yanı sıra sakatlığı süren Atınç ile kadro dışı olan kaleci İrfan Can forma giyemeyecek.

Geçen hafta teknik direktör Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu'nun karşılaşmaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. Sabuncu, gençlere daha çok şans vereceklerini belirterek, "Genç futbolcularımız Göztepe geleceğinin teminatıdır" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'e veda turlarında olan Göztepe, sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.