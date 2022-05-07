Göztepe’de sürpriz aday

Spor Toto Süper Lig'e veda ederek 5 yıl sonra hüsran yaşayan Göztepe'nin devri için sürpriz bir aday ortaya çıktı. Başkan Mehmet Sepil'in 21 Mart tarihinde istifa ederek devir işlemlerini başlatmasının ardından, bir çok aday ortaya çıkmış ancak somut adım atılamamıştı. Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mazhar Afacan'ın yeğeni ve aynı zamanda Trabzonspor Divan Kurulu üyesi olan iş insanı Ahmet Fazıl Afacan'ın Göztepe'yi devralmak için devrede olduğu öğrenildi. 58 yaşındaki Afacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla da sarı-kırmızılı ekiple kurduğu teması doğruladı.

2 AY ÖNCE İZMİR'E GELDİ

Göztepeli taraftarlarla sosyal medyada etkileşime geçen Afacan, "Sevgili Göztepe taraftarı kardeşlerim, hepinize ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Görüşmelerimiz sürüyor, inşallah anlaşabildiğimiz takdirde el ele omuz omuza birlikte mücadele verip Göztepe Kulübü'nü layık olduğu noktaya getireceğiz" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu açıklamaya olumlu ve olumsuz yüzlerce yorum yaptı. Afacan'ın 2 ay önce İzmir'e gelerek kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil ile görüştüğü öğrenilirken, devir için en ciddi aday olduğu öğrenildi. Trabzon'a bağlı Çaykara doğumlu olan Afacan uzun yıllar gıda ve otomotiv sektöründeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

■ BURAK HAKERLER