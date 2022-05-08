Yine aynı son

Süper Lig'de haftalardır kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın, önceki gün G.Antep FK'nın evinde Kayserispor ile berabere kalmasıyla matematiksel olarak düşmesi netleşirken iki İzmir kulübünün 19 sezon önce yaşadığı kötü son da tekrarlandı. Daha önce veda eden Göztepe'nin ardından Altay'ın da düşüşü ile birlikte İzmir'e yine hüzün çöktü.

18 yıl aradan sonra Süper Lig çatısı altında buluşan iki ekibin bir kez daha TFF 1. Lig yolunu tutmasıyla Süper Lig'de İzmir kulübü kalmadı. 5 senedir Süper Lig'de yer alan Göztepe çıktığı ilk sezonda ligi 6. sırada bitirmişti. Bir sonraki sezon küme düşmenin kıyısından dönen sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunu 11., 2020-2021 sezonunu ise 10. tamamlamıştı.

LİGDE KALICI OLAMADILAR

Altay ise kısa sürede 3. Lig'den Süper Lig'e uzanan macerasına rağmen ligde kalıcı olamadı. İzmir ekibi bu sezon 2. haftayı 6 puanlı liderlik koltuğunda tamamladı. Altay, 7. haftanın ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Daha sonra düşüş sürerken 5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e koşan ekip veda etti. Yönetim kaosundan bir türlü çıkamayan İzmir'in iki köklü kulübü, gelecek sezon Süper Lig'e daha güçlü dönmenin hesaplarını yapacak. BERKE ÖZBAY

AYRILIKLAR KAPIDA

Göztepe'de lig bitmeden birçok ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yakın dönemde Cherif Ndiaye, Burekovic, Obinna ve Soner Aydoğdu ile yollar ayrılırken Halil Akbunar, Atınç Nukan, İrfan Can Eğribayat ve Adis Jahovic gibi isimlerin de yakın süreçte takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.

6. KEZ VEDA ETTİ

Ligin kurulmasından 1976- 1977'ye kadar aralıksız olarak ligde mücadele eden Göztepe, Süper Lig'e daha önce 5 kez veda etti. Sarıkırmızılılar 1976- 1977, 1979- 1980, 1981- 1982, 1999- 2000 ve 2002- 2003 sezonlarında alt lige düşme üzüntüsü yaşamıştı.

EKMEKÇİOĞLU DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERİYOR

ALTAY'DA 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim yetkileri kongre divanına devredilirken, siyah-beyazlı camianın başkan adayı bulmak için temasları sürdürdüğü öğrenildi. Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından kulübe 6.5 milyon TL kaynak sağladığı açıklandı. Bu arada transfer taksidi ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Şilili Rodriguez'e serbest kalmaması için Ekmekçioğlu'nun ayrıca 75 bin Euro ödeme yaptığı bildirildi. Olaylı kongre sonrası taraftarlardan tepki görmesine rağmen kulübe kaynak sağlamaya devam eden Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığa aday çıkmaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağını söylediği ve dönüş için sinyal verdiği iddia edildi. Ekmekçioğlu'nun "Ben Altay'a değil başkanlığa veda ettim. Altay aşkı bitmez" dediği gelen haberler arasında

GENEL KURUL 15-22 MAYIS

Altay'da kongre divanının, görevi bırakan Özgür Ekmekçioğlu ve başkanlığa talip olması gündeme gelen ancak adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman ile temasları sürdürdüğü bildirildi. Kongre divanı, kulübün duayen ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde bir toplantı yapılmasını talep etti. Bu Göztepe ve Altay 19 yıl önceki kötü finali tekrarladı, iki takım aynı sezonda düştü 2002-2003 sezonunda birlikte düşen iki İzmir ekibi bu sezon da ligde tutunamadı ve lige beraber veda etti. Böylelikle İzmir'in Süper Lig'de takımı kalmadı Süper Lig'e çıktığı sezonu 6. bitiren Göz-Göz 5. sezonunda 1. Lig yolunu tutarken, siyah-beyazlılar son 5 yıldaki çıkışına rağmen çıktığı gibi düştü YiNE AYNI SON yapa- toplantıda yönetime talip olacak kişi ya da grupların fikirleri ile kesin seçim tarihi belirlenecek. Altay'ın muhtemel kongre tarihinin 15-22 Mayıs olarak açıklanması bekleniyor