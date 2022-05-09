Kahreden seri

SÜPER Lig'e 2 hafta önce resmen veda eden Göztepe, formalite maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 13 maça çıkardı. Son olarak 22 Ocak 2022 tarihinde deplasmanda güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, son 13 karşılaşmanın 12'sini kaybedip sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrılabildi. Göztepe bu periyotta kalesinde 37 gol görürken, sadece 12 kez fileleri sarstı. Süper Lig tarihinin en kötü serisini yakalayan Göztepe, taraftarını ve camiasını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

SABUNCU'DAN AÇIKLAMA

SARI-KIRMIZILILARIN bu sezonki dördüncü teknik sorumlusu Serdar Sabuncu ise çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kalan maçlarda genç oyuncuları oynatacağını ifade eden Serdar Sabuncu, "Başkanımız şu anda organizasyonu yapan kişi. Kulüp el değiştirse dahi bunu göz ardı etmeden yapacaktır. Altyapı oyuncu sayımızı yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi mental ve taktik anlamda Türk futbolu ve uluslararası arenaya

sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HALİL AKBUNAR İÇİN F.BAHÇE İDDİASI

GÖZTEPE'NİN kaptanı Halil Akbunar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın devam etmesi durumunda listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak Halil, Mustafa Eskihellaç'ın durumuna göre Beşiktaş'ın da gözdesi durumunda. Eğer Mustafa, Yeni Malatyaspor'dan bonservisini bedelsiz alırsa birinci tercih olacak. Çünkü siyah-beyazlılar bonservis ödemek istemiyor. Halil, Fenerbahçe'de ise yeni teknik direktörü bekliyor. Milli yıldız, İsmail Kartal'ın takımda kalması durumunda sarı-lacivertli formayı giyecek. Fakat gelip gelmeyeceği 20 Mayıs'ta belli olacak Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde kendisinin oynadığı sağ kanat mevki yok. Bu da Halil'in kafasını biraz daha karıştırıyor. Bu yüzden Halil, Fenerbahçe'nin "protokol" yapalım teklifine sıcak bakmıyor. Başarılı futbolcu oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Halil'i Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Trabzonspor ile Alman kulüpleri de istiyor.



GÖZTEPE'DE GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Göztepe'de camia sezon bitmeden başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'den bu hafta içinde bir açıklama bekliyor. Görevlerini başkanvekili Talat Papatya'ya devreden Sepil bir süredir ABD'de ikamet ediyordu. Devir işlemleriyle ilgili görüşmelerini sürdüren Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor müsabakasının ardından Ramazan Bayramı sonrasında yaşanan tüm gelişmelerle ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu. Sarı-kırımızılı renklere gönül veren herkesin gözü bu açıklamanın ardından Mehmet Sepil'e dönerken heyecanla açıklama bekleniyor. Sepil'in bu hafta içinde medya mensuplarıyla buluşması bekleniyor.