Trabzonlu işadamı Göztepe’ye müjde verdi

SÜPER Lig'de geçen beş yılın ardından 1. Lig'e düşen Göztepe'nin devri için geri sayım başladı. Başkanlıktan istifa eden kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil ile en ciddi aday olan iş insanı Ahmet Fazıl Afacan arasında anlaşma büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Amerika'dan dönen Mehmet Sepil ile bir gizlilik anlaşması yapan 58 yaşındaki Afacan hafta içinde İzmir'de bir yaşınbasın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Yeni Asır Gazetesi'nin ulaştığı Ahmet Fazıl Afacan, Göztepe teması ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Afacan, Trabzonspor modelini İzmir'de uygulamak istiyor.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Önümüzdeki birkaç gün içinde Sepil ile bir basın toplantısı yapacaklarını belirten Afacan, "2013'te Sadri Şener'in bıraktığı dönemde Trabzonspor başkanlığına aday oldum sonrasında ise geri çektim. Daha sonra Sancaktepe ve Kartalspor'u almak istedik ama olmadı. Arkadaşım vasıtasıyla ortaklarımla Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüm. Projelerimizi hayata geçirmek için Göztepe'nin taraftar profili ve camiasıyla uygun bir zemini var. Hedefimiz ilk yılımızda direkt şampiyonluğa oynamak. Daha sonra Süper Lig'de kalıcı olup, bir kaç yıl içinde de şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak" dedi. ■ BURAK HAKERLER