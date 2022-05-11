Akbunar’a hücum

SPOR Toto Süper Lig'den küme düşerek büyük hüsran yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar yaz transfer döneminin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekiple özdeşleşen Halil'in Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, Süper Lig'in iki güçlü ekibi de transfer için bastırıyor. Göztepe'nin küme düşmesinin ardından, taraftarlarla sorun yaşayan Halil Akbunar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, yönetim satıştan en az 3 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halil'in transferini belirli bir noktaya kadar getirirken Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan sonra Başakşehir de devreye girdi.

AVCI VE BELÖZOĞLU İSTİYOR

İddialı bir kadro için temaslarını sıklaştıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Halil'in transferini çok istediği vurgulanırken, 28 yaşındaki yıldız Başakşehir'de de Emre Belözoğlu'nun listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Halil için üç kulüple de görüşmelerini sürdürürken kaptanın kariyerine hangi kulüpte devam etmek istediği de transferde belirleyici olacak. ■ BURAK HAKERLER

ARSLANAGİC'E TEKLİF YAĞIYOR

GÖZTEPE'DE sözleşmesi devam eden Dino Arslanagic de transferin aranılan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında sezon boyunca neredeyse banko oynayan Belçikalı stoper için Başakşehir başta olmak üzere Kasımpaşa, Antalyaspor'un yanı sıra yurtdışından da teklif var. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservisini belirlemediği 29 yaşındaki futbolcunun satılarak kulübe gelir kazandırılması bekleniyor. Dino da 1. Lig'de forma giymeyi düşünmüyor.