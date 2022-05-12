Göz-Göz Kartal hattı

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe'de kulübün geleceği ile ilgili somut adımların atılması beklenirken bir yandan transfer görüşmeleri de devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu haftaki rakibi olan Beşiktaş'ın sezon sonunda 14 oyuncu ile yollarını ayıracak olması sebebiyle özellikle yerli alternatif konusunda gaza bastığı bilinirken Atınç Nukan ve Halil Akbunar gibi isimler için nabız yoklayacağı konuşuluyor. Beşiktaş yönetiminin iki oyuncu için de ısrarcı davrandığı bilinirken özellikle Atınç'ın eski takımına dönmesi sürpriz sayılmayacak.

HALİL AKBUNAR'IN TALİBİ ÇOK

Halil Akbunar ile ilgili de F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor iddiası gündemdeki yerini korurken Beşiktaş'ın da oyuncu için ısrarcı davrandığı konuşuluyor. Galatasaray'da bu transfer için 11 Haziran'da yapılacak seçim beklenirken sportif direktör Pasquale Sensibile'nin bu transferi yürüttüğü konuşulmuştu. Halil bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 kez sahada yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda şimdiye kadar 4 gol ve 7 asist üretti.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ BEŞİKTAŞ'LA

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce veda eden Göztepe, taraftarının huzurunda pazar günü bu ligdeki son maçına çıkacak. Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'de iç saha maçlarının kapanışını yapacak. Süper Lig'de 2.5 yıl karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş müsabakası ile yapmıştı.Yine Beşiktaş'la bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'deki son iç saha maçına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından Adana Demirspor deplasmanında 2021-22 sezonunu tamamlayacak.