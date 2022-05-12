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Haberler Göztepe Mehmet Sepil yarın konuşacak

Mehmet Sepil yarın konuşacak

12.5.2022

Mehmet Sepil yarın konuşacak

GÖZTEPE'DE başkanlıktan istifa eden kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil yarın beklenen açıklamaları yapacak. Sepil'in, taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili yarın bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi. Bilindiği üzere toplam 9 taraftar grubu kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle ortak bildiri yayınlayıp Mehmet Sepil'e açık çağrıda bulunmuştu.

AHMET FAZIL AFACAN VAZGEÇTİ
Bu arada, sarı-kırmızılılara yatırım yapmayı planlayan Trabzonlu iş adamı Ahmet Fazıl Afacan anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı. Sepil'le görüştüğünü doğrulayan Afacan, "Göztepe'ye yatırım yapmak için görüşmelerimiz oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık. Mehmet Sepil değerli bir başkan ve futbol adamıdır. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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