Göztepe’de ihtimaller masada

Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Göztepe'nin devri için sürekli farklı senaryolar gündeme gelirken dün de farklı bir iddia konuşulmaya başlandı. Kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil, 21 Mart'ta tüm görevlerinden istifa ederek kulübün devir sürecini başlatmasının ardından yerli ve yabancı birçok isim takıma talip olurken, bir dönem takımın başkanlığını yapan Hüseyin Altınbaş isminin de gündeme gelebileceği öğrenildi. Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde Altınbaş ile bir araya gelip konunun detaylarını masaya yatırması sürpriz sayılmayacak. Bu arada Hüseyin Altınbaş'ın Göztepe Kulübü'nün devrine hisse devri değil bayrak yarışı olarak baktığı ve yakın çevresine "Mehmet Bey bayrağı devretmek isterse ve taraftarlarımızla birlikte bu bayrağı taşıma görevi bana da düşerse taşırım. Mesele Göztepe ise bizim sevdamız tartışılmaz" dediği öğrenildi.

DEVAM KARARI

Bir diğer ihtimal de Sepil'in kulübü devretmekten vazgeçip görevine devam edeceği yönünde. Mart ayından bu yana birçok adayla görüşen ve birçok kriteri göz önünde bulunduran Sepil'in bir türlü somut adım atılamaması üzerine Göztepe yeniden Süper Lig'e çıkana kadar 'devam' kararı alması da bekleniyor. ■ FATİH ŞENDİL

BÜYÜK TOPLANTI BUGÜN

İSTİFA ettiği 21 Mart tarihinden bu yana suskunluğunu koruyan Mehmet Sepil, aylardır beklenen açıklamayı bugün yapacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da medya mensuplarının karşısına çıkacak Sepil'in açıklaması merakla bekleniyor. Tüm camia bugünkü büyük toplantıya kilitlenirken, Sepil'in gündeme dair tüm merak edilenleri açıklığa kavuşturması bekleniyor.

AKTUĞ İLE ŞAHİN GİDEBİLİR

GÖZTEPE'DE Başkan Mehmet Sepil'in kulüp devrinden vazgeçip göreve devam etmesi halinde profesyonel kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Sepil'in özellikle taraftarların kötü gidişten sorumlu tuttuğu ve büyük tepki gösterdiği yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez ile Sportif Direktör İlhan Şahin'in görevine son verebileceği gelen haberler arasında. Sepil böylece yeni sezon öncesi taraftarların tepkisini azaltıp daha profesyonel ve yeni bir ekiple yola devam etmeyi planlıyor.