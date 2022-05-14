Düştüysek hata benim

Göztepe'nin en büyük hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepil, dün Gürsel Aksel Stadı'nda bir basın açıklaması yaparak uzun süren suskunluğunu bozdu. 21 Mart'ta tüm görevlerinden istifa ederek devir sürecini başlatan Sepil, gündeme dair tüm konulara açıklık getirdi. Kulübün devir sürecinin sürdüğünü belirten Sepil, yerli ve yabancı olarak 3-4 tane ciddi aday olduğunu ifade ederken "Devrin gerçekleşmeme ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Mevcut adaylardan en iyisini seçeceğim. Gelecek hafta Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı, Talat Papatya ve yönetim kurulumuzu toplantıya çağırıp, değerlendireceğiz. Bu işi hızlı bir şekilde yapmalıyız. Gelecek hafta Adana Demirspor maçıyla ligi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

YANLIŞ YAPMIŞIZ

Takımın küme düşmesinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu dile getiren Sepil, "Bir takım düştüyse demek ki bazı şeyleri yanlış yapmışız. Sorumluluk bende. Bizi düşüren en önemli parametre oyuncu seçimleri midir, pandemiden dolayı oluşan konjonktür müdür, kötü hakem yönetimleri midir, Berkan'a ilk maçta tepki gösteren taraftar mıdır birçok parametre var. Robin Hood gibi savaşıyoruz. Aptal yerine konduğum zamanlar oldu. Biz yanlış oyuncu da seçebiliriz. Ancak herkes de aynaya baktığında kendini görsün. Okan Buruk ve İlhan Palut ikisi de giderken ağladı. Adamlar beni korumak için ayrıldılar. Ben oyuncu seçme hatası yaptım, hele ki bu sene aldığım oyuncu seçimlerinde hata yaptım. Ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunun bedeli birinci günden futbolculara yüklenmek mi ? Okan Buruk bizden ayrıldı. Akhisarspor'u kupa şampiyonu yaptı, İlhan Palut'un başarısı ortada. Bunları ben mi gönderdim? Benim için futbol bitmiştir" dedi.

DÜŞME KALDIRILMASIN

"Ben futbolu devretmeyi düşünüyorum" diyen Sepil, diğer branşların kendisine kalacağı bir devir planladığını söyledi. Sepil, "Dünyadan, Avrupa ve Amerika'dan birçok fonla görüştük. Bunların en çok ilerlemiş olanı Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen oldu. Birkaç kere geldiler. Detaylı incelemelerde bulundular. Bu ilerleyen konuşmalarda sonuç alamadık. Nedeni küme düşmemizdi. Esas sorun ise Süper Lig'de düşen gelirler oldu" diye konuştu. "TFF Başkanlığı gibi bir niyetim yok" diyen Sepil, "Küme düşmenin kaldırılması fikrini yanlış buluyorum" şeklinde konuştu. ■ BURAK HAKERLER

ABRAMOVİÇ'LE HİÇ GÖRÜŞMEDİM

MEHMET Sepil, bir dönem ortaya atılan Roman Abramoviç iddiaları ile ilgili de Gelinen süreci anlatan Sepil, "Yurt dışından ilgi oldu ama ilgi Türkiye ağırlıklı oldu. Abramoviç balonu çıktı. İlk çıkışı İngiliz gazetelerinden oldu. Niyet okudular. Abramoviç Türkiye'de uzun zaman geçirdi ama amacı Göztepe'yi almak değildi. Rusya- Ukrayna savaşında arabuluculuğuydu. Abramoviç'le hiç görüşmedim. Sadece İngiltere'de Chelsea maçında elini sıktım. Sonra Türkiye'de bir balon çıktı. 'Sepil, cuma anlaşıyor' dediler. Amerika'daydım 150 mesaj geldi. Herkes Abramoviç'i soruyor. Anında açıklama yaptık. Yine de 2 gün inanmadılar. Daha sonra Türk şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ilgi yaşandı. Bir gün benim kabul edebileceğim bir aday olduğunda taraftarımızla onları tanıştırırım ve sözleşmemi o şekilde imzalarım. Şu an biriyle anlaşmadım. Göztepe'yi devralacaklarsa önce beni ikna edecekler. Sonra taraftarım var, onları da ikna edeceksin. Ben Göztepe'yı sıfır borçla devredeceğim. Benim sezon sonu ödemem gereken paralarım var, transferlerimin ödemeleri var. Kulübü borçlu vermek istemiyorum" dedi.

ERKEN BIRAKMASAYDIM KAOSA GİDERDİK

KASIM ayında ayrılma kararını aldığını ifade eden Mehmet Sepil, "Benim için kolay olmadı. Mart'ta açıklama yaptım. Mesai arkadaşlarım da beni eleştirdi. Rekabet varken bu kararı almamın doğru olmadığını söylediler. Lig bitiminde ben gitsem 3 hafta sonra Göztepe'yi yönetecek yeni bir yapılanma olamazdı. Bırakma kararını erken vermeseydim, kulüp daha fazla kaosa gidecekti" şeklinde konuştu.

"BANA PİNTİ DEDİLER"

"Bana pinti dediler, bu komik geldi" diyen Sepil, "Ben kendimi niye ifade edeyim. Maalesef İzmir'in durumu bu. İzmir'de bir futbol takımının yaşaması için sıfır borçlu takım olmalı. İzmir'de dışarıdan birilerinin kulüplere para vermesi gerekiyor. Göztepe'nin sahibi tabii ki taraftar. Biz yolcuyuz onlar hancı. Benim dönemimde de böyleydi, yeni gelecek arkadaş için de öyle olacak. Benim yaptığım icraatlarımı beğenmemiş olabilirler. Yönetme şeklimiz beğenilmemiş olabilir. Görev yaptığım 8 yıldır benim yanımda çalışmış arkadaşımdan eleştirilmeyen bir kişi yok. Biz birçok oyuncuyu da böyle gönderiyoruz" diye yorumda bulundu.