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Göztepe Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam etti. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kartal, ilk yarıda 9 kişi kaldığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Larin ve Josef'ten geldi. İşte detaylar...