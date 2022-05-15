Göztepe - Beşiktaş maçı| CANLI ANLATIM

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Beşiktaş, küme düşen Göztepe'ye konuk oluyor.

Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı.



Küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün Gürsel Aksel Stadı'nda oynan karşılaşma saat 16.00'da. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor Karşılaşma beIN SPORTS 2'den yayınlanıyor.

ISMAEL DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi.



Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ 11'LER:

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.