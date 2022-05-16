Göztepe’ye Kartal pençesi

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, hiçbir iddiası kalmayan Beşiktaş'a evinde 2-0 yenildi. 11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 27'de Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREMEDİ

32. dakikada Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. 66'da Yalçın'ın pasıyla buluşan Tijanic ceza yayından şutunu çekti, kaleci Emre topu güçlükle çeldi. 68'de Göztepe atağında savunmada seken topa Baku gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Emre'nin bakışları arasında yandan auta çıktı. 90+1'de Baku'dan topu alan Ege ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleci Emre köşeden pozisyonu çıkardı.



SÜPER LİG'E 'İSYAN MARŞI'YLA VEDA

GÖZTEPE taraftarı, takımlarının Süper Lig'deki son iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasının son dakikalarında sahaya sırtı dönük şekilde İsyan Marşı okuyarak lige veda etti. Tribünde bulunan yaklaşık 17 bin Göztepe taraftarı, maç boyunca yönetime ve bazı futbolculara tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında ise taraftarlar, yaklaşık 17 yıl önce amatör kümeye düşerken yazdıkları İsyan Marşı'nı okudu. Marş sırasında sahaya sırtını dönen taraftarlar, mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber alkışlı protesto gerçekleştirdi. Maçın ardından genç oyuncu Ege Özkayımoğlu ve Arda Özçimen'i tribünlere çağıran taraftarlar, genç oyunculara tezahüratlarıyla destek oldu.

İZMİR'DE BURUK VEDA

BEŞ sezondur Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşmesi bitime 4 hafta kala kesinleşen Göztepe, dün İzmir'de sezonun son maçına çıktı. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yine bir Beşiktaş maçıyla yapan Göztepe, Süper Lig'deki son maçını da yine İstanbul ekibine karşı oynadı.



JAHOVİC ÇILDIRDI

Göztepe'de Jahovic, VAR incelemesinin ardından 75'te kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu bu kararın ardından sert tepki gösterdi. Jahovic sinirlerine hakim olamadı ve Beşiktaş yedek kulübesine de saldırdı. Araya giren futbolcular 35 yaşındaki ismi zor sakinleştirdi.



KISA SÜRELİ TEPKİ

GÖZTEPELİ taraftarlar, dün sezonun son iç saha maçında Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakmadı. Stadı neredeyse dolduran taraftarlar, küme düşen takımlarına maçın başında müthiş bir destek verdi. Destek tezahüratları takımın 2. golü kalesinde gördüğü 30. dakikaya kadar devam etti. Bu dakikadan sonra tribünler takımı protesto ederek tezahüratlarına başladılar. Protestolar 5 dakika sürdü.