Hezimetle veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi önceden kesinleşen Göztepe Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek Süper Lig'e veda etti. 25. dakikada Vargas'ın yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan'ın ters vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0. 33'te Yunus'un ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0. 36'da Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.





BALOTELLİ 5 GOL KAYDETTİ

44'te Yunus Akgün, pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0. 45'te santranın ardından Efe Can'ın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0. 61'de Akintola topu yerden altıpasa doğru gönderdi. Balotelli gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0. 70'de Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru belirledi. 7-0.



YAPACAK BİR ŞEY YOK

Göztepe Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, küme düşmesi kesinleşmiş takımlar için böyle maçları oynamanın zor olduğunu belirtti. Mutlu,

"Zor bir maç oldu. Golü erken yiyince, futbolcuların direnci kırıldı. Ondan sonra da toparlamak zor oluyor. Yapacak bir şey yok artık. Ligin de son maçıydı. İnşallah artık yeni sene için yapılanacağız"dedi.