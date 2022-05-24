Lig bitti tepki sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performansını sergileyerek küme düşen Göztepe'nin veda maçında Adana Demirspor karşısında aldığı tarihi yenilgi taraftarları isyan ettirdi. Bitime 4 hafta kala G.Antep'te centilmenlik anlayışı sonucu yenilen golle küme düşen Göz-Göz, Ç.Rize'den sonra bu kez Adana deplasmanından alınan 7 gollü yenilgi tepkileri yeniden alevlendirdi. As oyunculardan Adis, Halil, Dino ve Moubandje'nin forma giymediği ve Adana ekibinden Balotelli'nin 5 gol atarak yıldızlaştığı maç sonrası sosyal medya tarihi yenilgiyle çalkalandı.

İSTİFA ÇAĞRISI SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı taraftarlar Süper Lig'e farklı hezimetle veda eden futbolcuları topa tutarken, eleştirilerden en büyük payı kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil ve kurmayları aldı. Tribünler, sezon devam ederken istifa eden başkan Mehmet Sepil'in ardından Başkanvekili Talat Papatya, yönetici Aktuğ Sönmez ve kulüp menajeri İlhan Şahin'e de görevlerini bırakma çağrısı yaptı. Taraftarlar, Sepil'in bir an önce kulübü devretmesi gerektiğine de vurgu yaparken, tepki dolu paylaşımlarıyla protestolarını dile getirdiler. ■ BURAK HAKERLER

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

@SercanYumlu: Çok şükür Süper Lig bitti, 'Acaba bu haftasonu nasıl bir rezillik görücez' diye düşünmücez. Haftasonu Göztepe maçı için şafak sayan adamları futboldan soğuttunuz. @sbgumus: Seneye biraz daha çabalarsak 6 yiyebiliriz. @gozgoz_35: 7'niz bitirdiniz bizi be. @agridagkerem: Hepiniz istifa edin. @muratoner1925: Başkan ve uyuyamadığı hayali buymuş. @Prof. İzmir Çocuğu: Balotelli'nin golü Mehmet Sepil ve yönetimine atılan en güzel goldür. @mericyonarr: Aferin beyler tarihe geçtiniz. @_yalcin_07: Yazık yazık kaç yıllık efsane takım ne hale geldi utanın.