Göztepe’de Tijanic elde kaldı

GÖZTEPE'NİN sezon başında Polonya ekibi Rakow'dan 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı David Tijanic elde kaldı. Mehmet Sepil ve kurmaylarının, kulüp tarihinin en pahalı transferini yaparak, yüksek bir bonservis bedeliyle satışını planladıkları Tijanic'in takım küme düşünce piyasası yok oldu. Göztepe'de bu sezon beklenen performansını sergileyemeyen on numaranın talibinin olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon düzenli olarak on birde şans bulamayan 24 yaşındaki Sloven futbolcunun kulüp bulması ve yüksek bir bonservis getirmesi halinde satışı planlanıyor.

İRFAN CAN, KASIMPAŞA'YA

Göztepe'de taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılmasının ardından yaklaşık 2 ay forma giymeyen kaleci İrfan Can Eğribayat ayrılıyor. Genç file bekçisinin adı uzun süre Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılırken, sürpriz bir talip daha çıktı. 23 yaşındaki eldiven için Kasımpaşa da devrede.