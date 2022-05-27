Göztepe kördüğüm

Süper Lig'den hazin bir şekilde küme düşen Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte kördüğüm oldu. Sarıkırmızılıların en büyük hissedarı Mehmet Sepil'in daha önce Adana Demirspor maçına kadar kulübü devretmek istediğini ifade etmesine ve sezonun sona ermesine rağmen kulüp devri için somut bir adım atılamadı. Kulübün Birinci Lig'e düşmesiyle ciddi taliplerin geri çekildiği ifade edilirken taliplerin sayısı 4'ten ikiye indi. Yaklaşık 1.5 yıl önce kulübün yüzde 5 hissesini alan Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin daha fazla yatırım yapmak istediği, Sepil'in teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Mevcut oyuncuların durumu, dış transfer ve teknik heyet sorununu çözerek yeni sezon planlamasına bir an önce başlaması gereken Göz-Göz, bu belirsizlik nedeniyle net bir adım da atamıyor. Bu arada kulübün devir öncesi birçok çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı, kulüp içinde geniş çapta bir değişim olacağı kaydedildi. Bu devrin gerçekleşmesi durumunda ise yeni gelecek yönetimin daha rahat hamle yapabilmesi için böyle bir kararın alındığı da vurgulandı.

SEPİL KALIRSA REÇBER GELEBİLİR

Başkanlık görevlerinden istifa eden, 'Futbolda kalmak istemiyorum' diye açıklama yapan Mehmet Sepil kulübün devredilmemesi ihtimaline karşı da çalışmalara başladı. Sepil kulübün başında kalması halinde yeni bir idari ve teknik kadroda yepyeni bir yapılanma planlıyor. Sepil'in hedefinde Kasımpaşa'nın CEO'su Serkan Reçber'in bulunduğu öğrenildi. 46 yaşındaki spor adamını Sportif Direktör olarak getirmeyi planlayan Sepil, futbolu Reçber'e bırakarak geri planda kalacak.

DİNO'YA KANCA

GÖZTEPE'NİN Spor Toto Süper Lig'e veda etmesinin ardından yıldızlarına teklif yağarken, stoper Dino Arslanagic'in de talipleri arttı. Süper Lig'den taliplerinin olduğu bilinen 29 yaşındaki Belçikalı futbolcuya ülkesinden de yoğun ilgi var. Belçika 1. Lig ekipleri Mechelen ve Genk yetkililerinin Dino'ya kanca attığı ve resmi bir teklifle Göz-Göz'ün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi. Birinci Lig'de stoper Marko ile birlikte sözleşmesi devam eden Dino'yu da takımda tutmayı planlayan sarı-kırmızılılar ilk etapta satışa soğuk bakıyor. Ancak Belçika ekiplerinin savunma oyuncusu için yüksek bir bonservis teklifiyle gelmeleri halinde Göztepe kurmayları satışı değerlendirmeye alacak. Sarıkırmızılı ekibin Belçika'nın Gent takımından sezon başında transfer ettiği Dino'nun bir yıl daha kontratı bulunuyor.