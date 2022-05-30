Göztepe’de Di Santo gitti

Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de ayrılıklar kervanına golcü oyuncu Franco Di Santo da katıldı. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında San Lorenzo ekibinden renklerine bağladığı Arjantinli futbolcu sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak takımdan ayrıldı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinde, "Takım düşerse mukavelesi fesih olur" maddesinin yer aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu serbest kalırken, Göztepe bir golcüsünü daha kaybetti. Ndiaye'nin ardından Adis Jahovic de veda mesajı yayınlamıştı. Üçüncü golcü Di Santo da takımdan ayrılırken, elde sadece genç Ege Özkayımoğlu kaldı. Yönetim, 1. Lig'de başarılı olabilmek için hücum hattına mutlak transfer yapmak zorunda kalacak. Göztepe'de Di Santo'nun yanı sıra, Nowobodo, Burekovic ve Soner de sarı-kırmızılılara veda etmişti. Yönetimin kısa süre içinde kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç'ı da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

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