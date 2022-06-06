Göztepe’nin yeni patronu Ankersen

Spor Toto Süper Lig'e hazin bir şekilde veda ettikten sonra kulübün devir işlemlerini hızlandıran Mehmet Sepil, sona yaklaştı. Sekiz yıldır kulübün en büyük hissedarı olarak Göztepe'ye hizmet veren Sepil, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile el sıkışarak imza aşamasına geldi. Geçen sezon başından bu yana sarı-kırmızılı kulüple temas halinde olan 39 yaşındaki Ankersen ile yapılacak devir işlemlerinin hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Sepil ile Ankersen arasındaki görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.

GÖZ-GÖZ'Ü YAKINDAN TAKİP ETTİ

Anlaşma gereği Rasmus Ankersen kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alacak. Futbolun yönetimi ise sadece Danimarkalı genç iş insanında olacak. Bir süre önce kulüpteki idari ve teknik personelin neredeyse tamamının sözleşmesine son veren Sepil'in bu operasyonu Ankersen ile yaptığı anlaşma

gereği yaptığı öğrenildi. Daha önce "Futbolun içinde kalmayacağım" açıklaması yapan Sepil'in ise amatör branşların başında yer alacağı öğrenildi. Ankersen, geçen yıldan bu yana Göztepe'yi yakından takip etmişti.

ANKERSEN KİMDİR?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

YILDIZLAR BEKLEMEDE

GÖZTEPE'DE kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil, sezon tamamlanmadan mevcut kadrodan Ndiaye ve Obinna'yı satarak kulübün kasasını doldurmuştu. Sezon bitimiyle birlikte küme düşen Göztepe'de satılık listesinde yer alan kaleci İrfan Can'in yanı sıra kulüpte kalmak istemeyen kaptan Halil Akbunar, Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Atınç Nukan yeni yönetimi bekliyor. Sepil'in bir çok teklif alan yıldız oyuncuların transfer görüşmelerini Ankersen'in başında olacağı yeni oluşuma bırakacağı öğrenildi.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK YABANCI YATIRIMCI

RASMUS Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırımcı olacak. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen'le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.

SERKAN REÇBER MERAKI

Göztepe'nin Rasmus Ankersen'e devredileceği iddialarının somutlaşmasının ardından, Mehmet Sepil'in Kasımpaşa'nın CEO'su Serkan Reçber girişimi ile ilgili gelişmeler ise merak uyandırdı. Sepil'in sportif direktör olarak futbolun başına getirmeyi planladığı Reçber'in, devir sonrası yeni yapıda görev alıp almayacağı soruları camianın gündemini meşgul ediyor. Sepil'in, Danimarkalı Ankersen'e Kasımpaşa'da çok önemli işlere imza atan 46 yaşındaki Reçber'i önerdiği öğrenildi. Yeni yönetim, 1. Lig'de yabancı teknik adam çalışamayacağı için yerli teknik direktörler arasından seçim yapmak zorunda.

■ BURAK HAKERLER