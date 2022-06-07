Ankersen’in süper planı

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e dönen Göztepe yeni hissedarı Rasmus Ankersen'i beklerken, Danimarkalı iş insanının 'Süper' planı ortaya çıktı. Göztepe'nin 8 yıldır başında bulunan Mehmet Sepil ile kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almak için el sıkışan Ankersen'in ortağı olduğu Sport Republic, aynı zamanda İngiliz Premier Lig ekibi Southampton'ın da hissedarı. Göz-Göz'ü ilk yılında yeniden Süper Lig'e döndürmeyi planlayan 39 yaşındaki iş insanı ilk transfer hamlesini Polonyalı eldiven Mateusz Lis ile gerçekleştirecek.

YILDIZ SATIŞINI DURDURDU

Altay'dan ayrılan başarılı file bekçisi büyük oranda Rasmus Ankersen'in kulübü Southampton ile el sıkışırken Danimarkalı spor adamı, Polonyalı eldiveni Göztepe'ye kiralık olarak getirecek. Devir işlemlerinin 2-3 hafta sürmesi beklenirken, geçiş döneminde futbol takımıyla ilgili tüm kararlar Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi tarafından verilecek. Bu süreçte yeni teknik direktör belirlenerek, transfere de yön verilecek. Ankersen takım içindeki yıldızların satışını da durdurdu. Bu arada Ankersen, özellikle kaptan Halil Akbunar, Atınç Nukan ve Dino Arslanagic ile özel olarak görüşme kararı alırken, bu yıldızları da takımda tutmayı planladığı öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER

ALTAY, ELİNDEN KAÇIRMIŞTI!

Geçen sezon başında Altay'a transfer olan Mateusz Lis, siyahbeyazlıların küme düşmesine rağmen transferin aranılan isimleri arasında yer aldı. Altay'ın satışından en az 3 milyon Euro bonservis beklediği Polonyalı eldiven, alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek sezon bitmeden takımdan ayrılmıştı. Lis'in gidişiyle Altay büyük bir kaynaktan olurken, 24 yaşındaki kalecinin yeniden İzmir'e Göztepe formasıyla dönmesi gündemde

GALATASARAY VE KARTAL DA İSTEDİ

Mateuzs Lis, Türkiye'de yaz transfer döneminin en çok takip edilen oyuncuları arasında yer alıyordu. 24 yaşındaki file bekçisine Galatasaray ve Beşiktaş da yakın takibini sürdürürken, Antalyaspor da bir dönem Polonyalı eldiven ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

PALULİ, SİVASSPOR'A İMZA ATTI

GÖZTEPE'DE sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Murat Paluli, Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile sözleşme imzaladı. 2019 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki futbolcu kırmızı- beyazlı kulübe dün 2 yıllık imza attı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Murat Paluli'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, ülkemizi temsil edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir mevki" dedi.