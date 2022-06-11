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Haberler Göztepe Atınç Kartal’a doğru

Atınç Kartal’a doğru

11.6.2022

Atınç Kartal’a doğru
Teknik direktörünü ve yeni sezon kadrosunu belirlemek için kolları sıvayan Göztepe, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Kaptan Halil Akbunar için Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan kurmaylar, stoper Atınç Nukan'ı isteyen Beşiktaş'la görüşmelerine devam ediyor. Siyahbeyazlıların, Göztepe'ye iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ndiaye ve Nwobodo'dan iyi bir gelir elde eden Göztepe'nin Atınç'ı da Beşiktaş'a hatrı sayılır bir bonservis bedeli ile satacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın Atınç için Göztepe'ye para artı futbolcu da teklifi de götürdüğü kaydedildi. Beşiktaş'ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe'de geçirdi.
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