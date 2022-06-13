Ankersen Izmir’de

Göztepe'de kulübün yüzde 70 hissesini almak için Mehmet Sepil ile görüşmelere devam eden Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, dün İzmir'e geldi. Devir işlemlerinde kalan ufak pürüzleri yüz yüze çözmek için kente gelen Ankersen, Mehmet Sepil ve Talat Papatya ile görüştü. Ankersen ve Sepil Urla Adnan Süvari Tesisleri ile Gürsel Aksel Stadı'nı da gezdi. İkili arasındaki devir işlemlerinin bu hafta hız kazanması bekleniyor. Yarın 97. yıl dönümünü kutlayacak olan İzmir ekibinde resmi açıklamanın da aynı gün yapılması bekleniyor.



YILDIZ İSİMLERLE GÖRÜŞECEK

DEVİR işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun bir hafta yaşayacak. Futbolun başına geçecek olan Rasmus Ankersen önceliği teknik direktöre verirken, iç transferde de yol haritasını çizecek. Devir sürecinde transfer teklifleri alan kaptan Halil Akbunar, Berkan Emir, Atınç Nukan, Dino Arslanagic ve David Tijanic'in satışının durdurulmasını isteyen Danimarkalı iş insanı, bu yıldızlarla hafta sonuna kadar bire bir görüşme yapacak. Rasmus Ankersen'in önceliğinin bu yıldızları takımda tutmak olduğu ancak görüşme sonrasında kesin kararını vereceği öğrenildi.



OYUNCULAR KARAR VERMEDİ

DAHA önce taraftar tepkileri nedeniyle Sepil'e takımdan ayrılmak istediklerini söyleyip kendilerine kulüp arayan Halil Akbunar ve Berkan Emir'in kararsız oldukları öğrenildi. Halil ve Berkan'ın takımda kalmaya sıcak bakabilecekleri, Beşiktaş'tan teklif alan Atınç'ın da durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Ayrıca Piric başta olmak üzere Mihojevic, Tijanic, Baku ve Lourency'nin kaderleri en kısa süre içinde netleşecek.





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