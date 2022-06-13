Göz-Göz’ün reçber inadı

Göztepe ’nin hisselerinin devri için dün İzmir’e gelen Danimarkalı iş insanı Ankersen daha önce Mehmet Sepil ’in temas kurduğu Serkan Reçber ile sportif direktörlük için görüşme yapacak

Spor Toto Süper Lig'e yeni bir yapılanma ve güçlü yönetim ile yeniden dönmenin planlarını yapan Göztepe'de Serkan Reçber inadı sürüyor. Göztepe'nin yüzde 70 hissesini almak için dün İzmir'e gelen Danimarkalı Rasmus Ankersen şimdiden kolları sıvadı. Göztepe'de devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından, futbolun başına geçecek olan Ankersen'in yeni yapılanmada sportif direktörlük formülünü hayata geçirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın da hisselerinin yüzde 80'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin ortaklarından olan Ankersen'in Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'i gündemine aldığı öğrenildi.



ALTERNATİF İSİMLER BULUNUYOR

Ankersen'in, mevcut yönetimin tavsiyesi üzerine daha önce Mehmet Sepil'in temas kurduğu 46 yaşındaki Reçber ile bu hafta içinde imzaların atılmasından sonra görüşme yapacağı öğrenildi. Kasımpaşa'da CEO olarak görev yapan ve önemli başarılara imza atan Serkan Reçber'in de Göztepe'deki yeni yapılanmanın içinde aktif rol almaya sıcak baktığı öğrenildi. Ankersen'in sportif direktörlük konusunda listesinde farklı isimler de yer alıyor.



■ BURAK HAKERLER