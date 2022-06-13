Göztepe’nin önceliği teknik heyet seçimi

Göztepe'de Mehmet Sepil-Rasmus Ankersen ortaklığının resmiyete kavuşmasının ardından Danimarkalı'nın önceliği teknik direktör seçimi olacak. Sezon bitmeden Stjepan Tomas'la yolları ayıran Göztepe'de Danimarkalı iş insanı Ankersen, adaylar arasında ilk sıraya yerleştirdiği Turgay Altay ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yurtdışında Ankersen'e sunum yapan Altay adı bir adım önce çıksa da Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu da alternatif olarak hazırda bekliyor. Ankersen'in Eroğlu ile de yüz yüze görüşme yaparak iki teknik adamdan birine karar vermesi bekleniyor.

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