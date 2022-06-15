Mutlu yıllar Göz-Göz

İzmir'in köklü çınarı Göztepe, 97. kuruluş yıldönümünü dün muhteşem bir şölenle kutladı. Süper Lig'de geçen 5 sezonun ardından küme düşerek büyük bir hüsran yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu burukluğa rağmen Güzelyalı'yı bayram yerine çevirdi.

Göztepe'nin 8 yıldır başkanlığını sürdüren Mehmet Sepil'in, kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e vermesiyle coşku tavan yaptı. Sepil-Ankersen ortaklığı dünkü kutlamalara da yansıdı.

COŞKU TAVAN YAPTI

Kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.25'ten itibaren Göztepe Vapur İskelesi'nde kutlamalar başladı. İlerleyen saatlerde ise coşku doruğa ulaştı. Türkiye A Milli Takım'ın dün akşam Litvanya ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı maç nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, geleneksel meşale şovu ise saat 22.00'den 21.15'e çekildi. İlk meşale Susuzdede Parkı'nda yakılırken, saatler 21.15'i gösterdiğinde sahil boyunca toplanan yaklaşık 100 bin taraftarın meşale şovu başladı.

GÖRÜNTÜLER MEST ETTİ

Güzelyalı Vapur İskelesi'nden Karataş'a kadar sahil boyunca dizilen Göztepeliler, aynı anda yaktıkları meşalelerle geleneksel şovunu gerçekleştirdi. İzmir alev alev yanarken görüntüler mest etti. Taraftarların bir bölümü Türkiye-Litvanya maçını izlemek üzere stada giderken, sahilde kalan taraftarlar geç saatlere kadar eğlendi. Taraftarlar, geceyi 'Göz-Göz Göztepe' sloganlarıyla inletti. Kulüp, kuruluş yıldönümü nedeniyle özel bir kutlama ise yapmadı.

NACİ ŞENSOY İDDİASI

Göztepe'de futbolun başına geçecek olan Danimarkalı Rasmus Ankersen çalışmalara başladı. Teknik direktör seçimi üzerine yoğunlaşan Ankersen, Turgay Altay ve Hüseyin Eroğlu ile ilgilenirken sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Ankersen ve ekibinin teknik direktör adayları arasına Naci Şensoy'u da eklediği belirtildi. 1. Ligde yabancı hoca yasağından dolayı Kosova doğumlu 63 yaşındaki Şensoy'a gelmesi düşünülen yabancı bir hocayla birlikte çalışması yönünde teklifte bulunulduğu iddia edildi.

JAHOVİC KALABİLİR

Göztepe'de sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in takımda kalması gündeme geldi. Kulüp hisselerinin çoğunun devri konusunda yönetimle anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin, Makedon golcüyle yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Pendikspor, Sakaryaspor ve GZT Giresunspor'un istediği deneyimli futbolcunun yeni teknik adam gelene kadar bir yere gitmeyeceği, kurmayların da yeni sezonda Jahovic'i kadroda düşündüğü vurgulandı. Adis'in Göztepe'den haber beklediği öğrenildi.