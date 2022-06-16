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Göztepe’ye İtalyan direktör

Ankersen’in futbolun başına Roberto Gagliardi’yi getireceği iddia edilirken, federasyondan izin alınması halinde ise teknik patron da yabancı olacak.

16.6.2022

Göztepe’ye İtalyan direktör

Yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Göztepe'de, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Mehmet Sepil ile el sıkışan Rasmus Ankersen'in planı belli oldu. Geçen haftadan bu yana İzmir'de olan ve Göztepe'ye ciddi yatırımlar planlayan Danimarkalı iş insanının önceliği sportif direktör. 39 yaşındaki Ankersen'in futbolun başına eski İtalyan kaleci Roberto Gagliardi'yi getirmeyi planladığı öğrenildi. Sportif direktör olarak Gagliardi ile çalışmayı planlayan Ankersen'in teknik adam ve futbolcu seçimlerinde tüm yetkiyi İtalyan futbol adamına vereceği kaydedildi. Ligdeki statü gereği yabancı teknik direktör seçemeyecek olan Rasmus Ankersen'in federasyondan özel izin almaya çalıştığı vurgulandı.

TEKNİK ADAM LİSTESİ KABARIK
Federasyondan yabancı teknik adam için gerekli onayın alınamaması halinde ise yerli çalıştırıcının yardımcılarını yabancılardan yana tercih edileceği de ifade edildi. Şu ana kadar Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Naci Şensoy ve Turgay Altay'la resmi görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların bir hafta içinde teknik direktör konusunda resmi adımlar atacağı kaydedildi. Mehmet Sepil'le birlikte Gürselsel Aksel Stadı'nda Türkiye-Litvanya maçını izleyen Rasmus Ankersen'in transfer çalışmalarına da başladığı, sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan Göztepe'ye futbolcular getirmeye hazırlandığı bildirildi.



Göztepe ile ilgili planlarını şekillendiren Rasmus Ankersen, Roberto Gagliardi ile İzmir'de oynanan Türkiye-Litvanya maçını takip etmişti.

ORDU 1967'DEN KADİR'E TALİP
Göztepe yeni yapılanma ile kadrosuna bir çok yıldızı katmayı planlarken hedefine genç yıldızları da aldı. Rasmus Ankersen'in, 3. Lig ekibi Ordu 1967'de sol stoper olarak forma giyen Kadir Seven ile ilgilendiği öğrenildi. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un da takibindeki 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Göz-Göz, Kadir'i geleceğe yatırım olarak görüyor. Savunma oyuncusu altyapısından yetiştiği Ordu ekibinde ilk kez profesyonel olarak geçen sezon forma giydi.

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