Turgay Altay tamam gibi

Göztepe'nin hisselerinin devri için bir süredir ekibi ile birlikte İzmir'de olan Danimarkalı Rasmus Ankersen, İngiltere'ye döndü. Göz-Göz'ün başına atayacağı Sportif Direktör Roberto Gagliari ile önümüzdeki hafta yeniden kente dönecek olan Ankersen, teknik direktör seçimine hız verecek. İzmir'de Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa ve Turgay Altay ile görüşmeler yapan Ankersen ve ekibi, son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Altay'la görüşmeleri hayli ilerletti. 42 yaşındaki teknik adamın yaptığı ayrıntılı sunumu beğenen Danimarkalı iş insanının, Altay'la maddi pazarlık aşamasına geldiği öğrenildi.



Ankersen ve ekibinin bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta içinde İzmir'de genç teknik adamla bir görüşme daha gerçekleştirerek resmi imzaları atması bekleniyor. UEFA Pro Lisansa sahip olan Altay, 10 yıllık bir süreçte teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yaparken, geçen sezon ilk kez Manisa FK'da tek başına görevalmıştı.



■ BURAK HAKERLER

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