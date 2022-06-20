Mateusz Lis İzmir’e doğru

Göztepe'de yeni sezon için kadro yapılanmasına başlayan Rasmus Ankersen 1 numaralı mevki için Mateusz Lis'i İzmir'e getirecek. Danimarkalı iş adamının kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketinin yüzde 80 hissesini elinde bulundurduğu Southampton'ın Polonyalı eldiven ile sözleşme imzalaması Göz-Göz'ün Lis umudunu artırdı. Altay ile sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki eldiveni Premier Lig'de şu an değerlendiremeyecek olan Southampton, oyuncuyu İzmir ekibine kiralamaya hazırlanıyor.



SICAK BAKIYOR

ALTAY küme düşmesine rağmen çok iyi bir sezon geçiren Lis'in de Göztepe'de kiralık olarak forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Transferin önümüzdeki hafta Ankersen'in İzmir'e gelmesiyle hız kazanması bekleniyor.