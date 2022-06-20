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Haberler Göztepe Mateusz Lis İzmir’e doğru

Mateusz Lis İzmir’e doğru

Altay’dan ayrılarak Ada ekibi Southampton’a 5 yıllık imza atan eldivenin Göztepe’de kiralık olarak forma giymesi bekleniyor

20.6.2022

Mateusz Lis İzmir’e doğru

Göztepe'de yeni sezon için kadro yapılanmasına başlayan Rasmus Ankersen 1 numaralı mevki için Mateusz Lis'i İzmir'e getirecek. Danimarkalı iş adamının kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketinin yüzde 80 hissesini elinde bulundurduğu Southampton'ın Polonyalı eldiven ile sözleşme imzalaması Göz-Göz'ün Lis umudunu artırdı. Altay ile sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki eldiveni Premier Lig'de şu an değerlendiremeyecek olan Southampton, oyuncuyu İzmir ekibine kiralamaya hazırlanıyor.

SICAK BAKIYOR
ALTAY küme düşmesine rağmen çok iyi bir sezon geçiren Lis'in de Göztepe'de kiralık olarak forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Transferin önümüzdeki hafta Ankersen'in İzmir'e gelmesiyle hız kazanması bekleniyor.

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