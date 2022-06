Halil’e aslan kancası

Süper Lig 'in son şampiyonu bordo-mavili ekibin ısrarla istediği orta saha oyuncusu için İstanbul’un iddialı ekibi de devrede. Yönetime ayrılma talebini ileten futbolcu için bir bonservis bedeli belirlenecek.

Süper Lig'deki 5 sezonun ardından TFF 1. Lig'e düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar yuvadan uçuyor. Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini alacak olan Rasmus Ankersen'in satışını durdurduğu Halil'e Trabzonspor'un ardından Galatasaray da talip oldu. Transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu için bordo-mavili ekip, bonservis bedelinin yanı sıra genç yıldızı Enis Destan'ı da kiralık olarak İzmir'e göndermeyi teklif etmişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, takımın başına getirilmesi planlanan Okan Buruk'un talebi sonrası Halil için devreye girdi. Geçen sezon özellikle ikinci yarıda taraftarların hedefi haline gelen başarılı kaptanın da sarı-kırmızılı yönetime ayrılma talebini ilettiği öne sürüldü.



MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Göz-Göz'de aktif olarak 10 sezon forma giyen Halil, A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Bu hafta içinde İzmir'e gelmesi beklenen Göztepe'nin yeni patronu Ankersen'in Halil için bir bonservis bedeli belirleyerek Galatasaray ve Trabzonsporlu yetkililerle pazarlık masasına oturması bekleniyor. Halil için iki kulüp savaşırken futbolcuya Avrupa'dan da büyük ilginin olduğu biliniyor.



HEMEN HEMEN HER LİGDE FORMAYI GİYDİ

Göztepe'nin kadrosunda şu an en uzun süre forma giyen futbolcu olan Halil Akbunar, hemen hemen her ligde sarı-kırmızılı ekipte görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı terletirken Göztepe ile birer kez 2. Lig ve 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.



GÖZ-GÖZ'DE TURGAY ALTAY İMZAYA HAZIR

Göztepe'nin yüzde 70 hissesini alacak olan Sports Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen, hafta sonuna kadar İzmir'e gelerek kadro yapılanmasını tamamlayacak. Danimarkalı iş insanı Ankersen'in ilk önce teknik direktörünü belirlemesi beklenirken, iç transferde yol haritası çizilecek. Geçen sezon Manisa FK'yı çalıştıran 41 yaşındaki Turgay Altay'ın takımın başına geçmesi bekleniyor. 39 yaşındaki Ankersen, Altay ile maddi pazarlık aşamasına gelmişti.



■ BURAK HAKERLER