İddia çok gelişme yok

Göztepe'de iddia çok ancak gelişme yok. Profesyonel liglerde takımlar yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına başlayıp, dış transferde imzaları birer birer attırırken Göztepe'de ise sessizlik hakim. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alacak olan Rasmus Ankersen ile Mehmet Sepil ortaklığıhenüz resmiyet kazanmadı. Ligin başlamasına 1.5 aydan az bir süre kalırken teknik direktörünü de belirlemeyen Göz-Göz iç transferde de net bir adım atmadı.



TEKNİK HEYET YOK

Talipleri olan Halil, İrfan Can, Berkan, Atınç ve Dino ile de henüz görüşme gerçekleştirilmedi. Dış transferde atılacak adımlar ise devir işlemlerinin netleşmesi sonrası yeni teknik adamı bekliyor. Sportif Direktör olarak futbolun başına Roberto Gagliardi'nin getirileceği konuşulurken İzmir ziyareti sonrası ülkesi Danimarka'ya giden Rasmus Ankersen'in ne zaman kente döneceği belli değil.



İZMİR'E GELMİŞTİ

Göztepe kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu alarak futbolun tek patronu olacak olan Rasmus Ankersen, geçtiğimiz hafta İzmir'e gelerek, Mehronu met Sepil ve kurmaylarıyla bir dizi toplantı gerçekleştirmişti. İzmir'deki Türmet topkiye- Litvanya maçını da Gürsel Aksel Stadı'nda takip eden Danimarkalı 39 yaşındaki iş insanı Danimarka'ya döndükten sonra sessizliğe büründü.





■ BURAK HAKERLER

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