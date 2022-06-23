Abdullah Avcı’nın İrfan Can ısrarı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un İrfan Can Eğribayat ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon ikinci yarıda taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı kalan 23 yaşındaki başarılı eldiven için Karadeniz ekibi son teklifini yapmaya hazırlanıyor. Özellikle yedek file bekçisi Erce Kardeşler ile yolları ayırdıktan sonra, İrfan Can'ın alınması için yönetimine baskı yapan teknik adam Abdullah Avcı transfer için çok ısrarcı.



BAŞKAN AĞAOĞLU DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun genç futbolcu için İzmir'e gelmesi beklenen Rasmus Ankersen ile bir görüşme yapması bekleniyor. Yeni sezonda kadroda yer alması düşünülmeyen futbolcu için yönetim bir bonservis bedeli belirleyecek. Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan ve Çaykur Rize'nin kalecisi Tarık Çetin de gündemde.

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