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Haberler Göztepe İsyan var!

İsyan var!

Göztepe’de teknik direktör ve kadro belirsizliği nedeniyle taraftarlar Mehmet Sepil ve yeni oluşuma sosyal medyadan tepki gösterdi.

23.6.2022

İsyan var!
1. Lig'e düşen Göztepe'de yaşanan belirsizlik taraftarları isyan ettirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün futbol şubesinin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketine devir sürecinin netleşmemesi nedeniyle sıkıntılı. Sürecin uzaması nedeniyle henüz teknik direktörünü de belirleyemeyen, kadro yapılanmasın tamamlamayan Göz-Göz'ün çoğu rakibi ise transferlere hız verip antrenmanlara başladı.

TARAFTARLAR BİR AÇIKLAMA BEKLİYOR
Gergin bir bekleyişe geçen Göztepe'de taraftarlar, yönetimin sessiz kalmasına ise tepki gösterdi. Mehmet Sepil ve kulübün hisselerinin yüzde 70'ini alacak olan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e tepki gösterdi. Sosyal medyadan yönetime tepki gösteren Göztepeliler, yeni yapılanmada geç kalındığını belirterek süreç ile ilgili açıklama istediler.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI
@İLKERCAVUS35: Millet sezonu açtı, sizde belirsizlikler silsilesi devam ediyor. Ne zaman bize açıklama yapılacak?
@AYTKMRVAYLZ: Napıyoruz biz? Var mı olan bitenden haberi olan. Piiişttt Göztepe.
@ARTYOM1925: Göztepe'nin devir işlemleri vardı. O iş ne aşamada?
@MADSED35: Her gün vardır bir bildikleri diyerek kendimizi avutuyoruz. Ama artık yeter be kardeşim. Çıkın bir açıklama yapın.
@BEERKOWİCH: Bir şeyler yapın artık.

■ BURAK HAKERLER

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